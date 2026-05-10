Жителей КБР предупредили о надвигающихся ливне с грозами и граде

Москва10 мая Вести.С 10 по 13 мая на территории КБР возможны сильные дожди, ливни с грозой, градом и сильным ветром до 20-25 м/с. Об этом сообщил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков со ссылкой на Гидрометцентр.

Вплоть до конца суток 13 мая местами … возможны сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20-25 м/с. Прошу вас сохранять бдительность, находясь рядом с деревьями, линиями электропередачи, водными объектами написал он в своем канале в мессенджере MAX

Оперативные службы работают штатно и находятся в полной готовности к ликвидации возможных последствий непогоды.

Ранее в этот день региональное ГУ МЧС также предупредило, что с 18.00 мск 10 мая до 18.00 мск 11 мая в горах Кабардино-Балкарской Республики выше 2000 метров лавиноопасно.