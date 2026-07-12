Сильные дожди, град и штормовой ветер ожидаются в Челябинской области

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение Сильные дожди, град и штормовой ветер ожидаются в Челябинской области

Москва12 июл Вести.В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает региональный главк МЧС.

Так, 12 июля, а также ночью и днем 13 июля, согласно прогнозам гидрометцентра, регион накроют сильные дожди.

"От Челябинского гидрометцентра получено штормовое предупреждение. В отдельных районах ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более", — сообщила пресс-служба МЧС в мессенджере МАХ.

В ведомстве призвали жителей региона оставаться дома, а также не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами.