В Волгоградской области ожидаются сильные дожди с штормовым ветром

Ливни, град и штормовой ветер ожидаются в Волгоградской области В Волгоградской области ожидаются сильные дожди с штормовым ветром

Москва10 июл Вести.Ливни с градом и сильным ветром 20-25 м/с (шторм) ожидаются в отдельных районах Волгоградской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС в МАХ.

"Ожидается комплекс метеорологических явлений: ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с в отдельных районах Волгоградской области в период 0.00 — 2.00 часов и до конца суток", — отмечает пресс-служба.

Из-за непогоды жителей региона призывают быть внимательными и осторожными. Также в случае возникновения ЧС рекомендуется обращаться в экстренные службы по телефону 112.