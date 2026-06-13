МЧС Подмосковья предупредило о грозе, граде и сильном ветре до вечера 13 июня

В Подмосковье синоптики прогнозируют 13 июня грозу, град и сильный ветер МЧС Подмосковья предупредило о грозе, граде и сильном ветре до вечера 13 июня

Москва13 июн Вести.Главк МЧС по Московской области предупреждает о неблагоприятных метеорологических явлениях в течение 13 июня – ориентировочно до 21 часа вечера.

Там отметили, что по прогнозу Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в регионе ожидаются гроза, град и сильный ветер.

В ближайший час с сохранением до 21 часа 13 июня по Московской области ожидается кратковременный дождь, местами ливень, гроза, град, усиление ветра при грозе с порывами до 17 м/с говорится в публикации подмосковного главка МЧС в MAX от 08.39

Спасательное ведомство призвало к бдительности и соблюдению правил безопасности.