Гроза и дождь ожидаются в Московской области в ближайшие часы

Непогода надвигается на Московскую область Гроза и дождь ожидаются в Московской области в ближайшие часы

Москва2 авг Вести.Гроза, ливневый дождь и сильный ветер ожидаются в Московской области в ближайшие часы. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", вечером 2 августа и ночью со 2 на 3 августа в Московской области ожидается гроза, ливневый дождь, ветер до 13 м/с говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Граждан призвали быть осторожными и соблюдать правила безопасности.