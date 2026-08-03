Гроза с дождем началась в Москве и Московской области

Гроза с дождем началась в Московском регионе Гроза с дождем началась в Москве и Московской области

Москва3 авг Вести.Гроза и дождь начались в Москве и области около полуночи, передают корреспонденты ТАСС из разных частей столицы и области.

Раскаты грома, сопровождаемые осадками, отмечаются на востоке, юго-востоке и юге мегаполиса, а также в расположенных рядом по данным направлениям городах Подмосковья - Жуковском, Люберцах, Раменском и Лыткарино. Всполохи молний и дождь замечены в подмосковных Бронницах и Воскресенске рассказали в агентстве

Согласно сообщению Гидрометцентра РФ, в ночь на 3 августа в Московской области прогнозируются гроза, ливневый дождь и ветер до 13 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.

Согласно прогнозам, температура воздуха ночью должна составить в Москве от +16 до +18 градусов, в центре города - до + 21 градуса, а в Подмосковье - от +14 до +19 градусов. Днем осадков не ожидается, а воздух прогреется в столице до +27 градусов, по области - до +28 градусов.