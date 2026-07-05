Москва5 июл Вести.5 июля на территории Москвы и Подмосковья введен желтый уровень погодной опасности. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Гидрометцентре РФ. В регионе ожидается гроза с усилением ветра.

Уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий, действует на территории Москвы до 18.00 мск, по области - до 21.00 мск.

По прогнозам синоптиков, в течение дня температура воздуха в Москве поднимется до +20-22 градусов, в Подмосковье - от +18 до +23. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

4 июля в Московском регионе также объявлялся желтый погодный уровень из-за дождей и грозы. Она прошла в первой половине дня в ряде районов столицы и области.