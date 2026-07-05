В Москве в воскресенье ожидается до +21 градуса, пройдут кратковременные дожди

В воскресенье воздух в Москве прогреется до 21 градуса тепла В Москве в воскресенье ожидается до +21 градуса, пройдут кратковременные дожди

Москва5 июл Вести.Москва находится в тылу циклона и в последний день недели в столице ожидается облачная погода. Столбики термометров поднимутся до 21 градуса тепла, сообщает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

Температурный фон сохранится ниже климатической нормы.

Температура воздуха от плюс 19 до плюс 21 градуса, по области – от плюс 17 до 22 градусов написал синоптик в своем канале в MAX

Облачность в воскресенье будет сопровождаться неустойчивыми прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с, во время грозы будет порывистым.