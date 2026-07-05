Москва5 июлВести.Москва находится в тылу циклона и в последний день недели в столице ожидается облачная погода. Столбики термометров поднимутся до 21 градуса тепла, сообщает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.
Температурный фон сохранится ниже климатической нормы.
Температура воздуха от плюс 19 до плюс 21 градуса, по области – от плюс 17 до 22 градусовнаписал синоптик в своем канале в MAX
Облачность в воскресенье будет сопровождаться неустойчивыми прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.
Ветер юго-западный, 3-8 м/с, во время грозы будет порывистым.