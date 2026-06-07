Синоптик Леус: в воскресенье в Москве ожидается сухая и очень теплая погода

Синоптик Леус рассказал, какая погода ждет москвичей в воскресенье Синоптик Леус: в воскресенье в Москве ожидается сухая и очень теплая погода

Москва7 июн Вести.Благодаря антициклону в Москве 7 июня, в воскресенье, ожидается сухая и очень теплая погода, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

Сегодня столица останется под влиянием антициклона. Его стараниями облаков в небе над регионом будет немного и вновь обойдется без дождей, что поспособствует дальнейшему прогреву воздушных масс написал синоптик в своем Telegram-канале

По его словам, температура достигнет отметки в +27 градусов в черте города и на один градус больше в области.

Что касается первого дня следующей недели, ожидать осадков тоже не стоит. Ночью столбик термометра опустится до +12, днем поднимется до +29.