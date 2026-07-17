Тишковец пообещал Москве погоду в выходные "миллион на миллион" Тишковец прогнозирует приход в Москву на выходные настоящего лета

Москва17 июл Вести.В Москве будет солнечно, сухо и тепло. Такой прогноз на выходные для москвичей и гостей столицы сделал ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он пообещал, что погода в российской столице будет "миллион на миллион", то есть идеальная.

После прошедших дождей и самой холодной ночи июля воздух в столичном регионе снова начинает нагреваться. По ночам будет 10-13 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 24-27 градусов.

В предстоящие два дня в столичном регионе ожидается лучшая в мире летняя погода заверил синоптик

Начало следующей неделе, по его прогнозу, также будет вполне благоприятным. Температура еще подрастет до 25-28 градусов, а небо над Москвой будет малооблачным.

Своего коллегу поддержал и Вадим Заводченков. Пока циклоны, по его словам, вели себя нетипично, но это уже позади. Под влиянием антициклона на западе Русской равнины установится "типичная для середины июля погода".