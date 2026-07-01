Температура воздуха в Москве в начале июля превысит климатическую норму

Тишковец: в Москве температура воздуха в начале июля превысит норму Температура воздуха в Москве в начале июля превысит климатическую норму

Москва1 июл Вести.Минувший июнь в Москве оказался на 1,1 градуса выше климатической нормы. Погодные данные за первый летний месяц привел в MAX ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

В столице выпало 64 мм осадков, это 83% от положенного за месяц.

Сейчас в столице нашей Родины за окном +21,1. Ясно. Без осадков. Видимость 20 км. Ветер - штиль. Влажность 81%. Атмосферное давление 749,0 мм рт. ст. уточнил Тишковец

Погода в Центральной России продолжает находиться под влиянием антициклона. В Москве и по области температура воздуха 1 июля максимально поднимется до +26…+29. Это на 4-5 градусов выше климатической нормы. Появится небольшая облачность, осадков не ожидается. Ветер северный 1-6 м/с. Температура воды в Москве-реке в районе Звенигорода прогреется до +19.

Тишковец напомнил, что индекс ультрафиолета сейчас высокий - 7 единиц. Это значит, что обязательно нужно применять солнцезащитные средства с высокой степенью защиты и максимально избегать прямых лучей.