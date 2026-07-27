Тишковец сообщил о потеплении в Москве во вторник до 27 градусов

Тишковец: во вторник в столице России столбики термометров поднимутся до +27 Тишковец сообщил о потеплении в Москве во вторник до 27 градусов

Москва27 июл Вести.Во вторник, 28 июля в российской столице температура воздуха поднимется до +27 градусов. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Синоптик сообщил, что до выходных прогнозируются дожди и грозы с порывистым ветром.

А в Центральной России вплоть до выходных прогнозируются дожди, местами с грозами и порывистым ветром. Из-за плотной облачности температурный режим в регионе будет прохладнее положенного - в Москве днем всего +19...+22. И лишь во вторник, когда тучи над столицей ненадолго поредеют, столбики термометров поднимутся до +27 поделился метеоролог

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что на следующей неделе ожидаются кратковременные дожди. Она добавила, что погода в эти дни будет неустойчивая. Также ожидаются колебания температуры воздуха.