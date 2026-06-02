Тишковец: в Москве потеплеет до +24 градусов, но локально пройдут дожди

Москва2 июн Вести.В столице России сохраняется неустойчивая погода. Температура будет повышаться, но местами еще пройдут дожди. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Он добавил, что осадки могут сопровождаться грозами. Тепло и солнечно станет только 3 июня.

В Центральной России температурный режим будет меняться... В Москве показания термометров повысятся с сегодняшних +20 до +23...+24. Правда, в регионе сохранится неустойчивая с локальными ливнями и грозами погода, и в столице лишь в среду существенные осадки маловероятны сообщил синоптик

По прогнозам метеоролога, лето в Центральной России наступит 3 июня. Первые два дня месяца пройдут под властью североатлантического циклона. Однако в среду ситуация изменится с приходом антициклона.