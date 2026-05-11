Тишковец: в Москве потеплеет до плюс 21-23 градусов Тишковец заявил, что в Москве потеплеет до июньских температур

Москва11 мая Вести.В Центральной России в понедельник, 11 мая, будет дождливо и прохладно, однако со вторника погода начнет улучшаться. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Сегодня еще дожди и прохладно, в Москве до плюс 14 градусов. Но уже завтра температурный режим войдет в рамки майского климата, а со среды в столице потеплеет до июньских плюс 21-23. Правда из-за влияния фронтальных разделов над регионом будут развиваться очаги мощной облачности, несущие с собой короткие ливни и грозы сказал Тишковец

Он также рассказал о резкой смене погоды в Томске.