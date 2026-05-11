Тишковец рассказал о резкой смене погоды в Томске

Москва11 мая Вести.В Томске могут пройти кратковременные дожди. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

В середине недели станет еще холоднее, может пойти снег, подчеркнул он.

В Томске сегодня пройдут кратковременные дожди, а дневная температура понизится после вчерашних плюс 22 до плюс 7 градусов. Во вторник-среду в городе станет еще на градус-другой холоднее, и осадки могут переходить в снег. Похолодание затянется вплоть до четверга, и лишь в самом конце рабочей недели показания термометров начнут понемногу повышаться отметил Тишковец

В Центральной России в понедельник, 11 мая, дождливо и прохладно. Однако со вторника погода начнет улучшаться, отметил синоптик.