Тишковец: небо над Москвой затянет тучами и днем похолодает до 4 градусов В Москве наступит "дефицит солнечного тепла"

Москва21 апр Вести.В Москву придет "дефицит солнечного тепла", заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Ожидается существенное похолодание - пасмурное небо, дожди и даже мокрый снег, отметил он.

В Москве сегодня-завтра существенные осадки маловероятны, и днем воздух прогреется до плюс 10-13, это всего на пару градусов прохладнее, нежели обычно бывает в конце апреля. А с четверга небо над мегаполисом затянет плотная фронтальная облачность, пойдут дожди, местами вперемешку со снегом, и в условиях дефицита солнечного тепла дневная температура резко понизится до плюс 4-6 градусов сказал Тишковец

В ближайшие дни температура на 6-8 градусов будет ниже климатической нормы на Урале.