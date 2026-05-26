В пятницу в Москве похолодает до +10 Тишковец рассказал о похолодании в Москве

Москва26 мая Вести.В Москве в ближайшее время сохранится облачная с небольшими дождями погода. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, в условиях дефицита солнечного тепла с каждым днем показания термометров будут становиться все ниже.

Сегодня в столице около плюс 14, а уже в пятницу можно рассчитывать лишь на плюс 10. Обстановка в атмосфере начнет меняться только в выходные, когда в разрывах туч выглянет солнце, и станет немного теплее рассказал Тишковец

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что в Москве ожидается температура на 4-5 градусов ниже нормы.