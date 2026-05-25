Тишковец: похолодание в Москве достигнет пика в конце недели Тишковец: к концу недели в Москве будет октябрьская погода

Москва25 мая Вести.К концу недели температурный режим в столице России войдет в рамки климатической нормы, характерной для первой декады октября. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Однако в начале недели у москвичей еще будет шанс насладиться майской погодой.

Сегодня в столице еще май, небольшие дожди и около +19 на термометрах. Во вторник-среду дождевых облаков над мегаполисом станет больше, и дневная температура понизится словно в начале осени до +13...15. Но в конце рабочей недели похолодание выйдет на пик, и температурный режим в Москве уже войдет в климатические рамки первой декады октября, после обеда только +10…+11 сообщил метеоролог

Однако прошедшая неделя подарила москвичам и гостям столице рекордные теплые дни. В начале и середине недели в Москве были зафиксированы температуры +29…+30. Однако в конце недели ситуация изменилась, прогремела гроза и стало прохладнее.