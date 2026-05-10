Тишковец: в Москве завершаются "черемуховые холода" Температура в Московском регионе достигнет климатической нормы

Москва10 мая Вести.В Москве 10 мая сохранится прохладная, пасмурная погода с небольшими осадками. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

В столице нашей Родины сейчас за бортом +9,5. Небосвод на 100% прикрыт высококучевыми облаками на высоте более 2500 м. Без осадков. Видимость 20 км. Ветер восточный, северо-восточный 1 м/с. Влажность 48%. Атмосферное давление 753,9 мм рт. ст. говорится в сообщении

В течение дня погоду в столичном регионе будет определять западный антициклон с влиянием теплого атмосферного фронта. В Москве и по области местами небольшой дождь, будет дуть порывистый юго-восточный ветер 4-9 м/с. Температура воздуха +13…+15. Давление упадет до 749 мм рт. ст.

Понедельник, 11 мая, в Центральной России будет пасмурным и дождливым. Ночью температура +6…+9, днем +11…+14.

С окончанием выходных завершится период так называемых "черемуховых холодов". Температура будет приближаться к майской климатической норме. В течение недели ожидаются комфортные +15…+20 градусов. Вероятны локальные дожди и грозы. До конца мая можно рассчитывать на 20-градусное тепло, уточнил Тишковец.