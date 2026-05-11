Потепление в московском регионе продолжится благодаря южным ветрам Синоптик Обухов: потепление в Москве и области продолжится

Москва11 мая Вести.Погода в Москве и области в ближайшую неделю будет по-прежнему определяться влиянием циклонов, благодаря южным ветрам дневная температура воздуха продолжит расти. Об этом сообщил ИС "Вести" синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов.

По его словам, в понедельник, 11 мая, в столичном регионе будет преобладать облачная погода, ожидается дождь.

Температура воздуха днем достигнет значения плюс 17-18 градусов, а ночью будет не ниже плюс 4-9 градусов. В последующие дни на рабочей неделе продолжится потепление - днем будет порядка +20 градусов, местами до +22. Ночи также станут теплее, будет до плюс 6-11 градусов. Осадки местами продолжатся. Ближе к концу недели возможно небольшое похолодание, но температура воздуха продолжит находиться в рамках нормы сообщил Обухов

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец пообещал потепление в Москве до июньского уровня в плюс 21-23 градусов.