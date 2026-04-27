Москва27 апрВести.Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал ИС "Вести" о синоптической ситуации в Центральной России в ближайшие трое суток.
По словам эксперта, она будет обусловлена влиянием тыловой части циклона, центр которого находится над Верхневолжьем. Поэтому сохранится облачная погода с мокрым снегом и сильным ветром, порывы которого будут достигать штормовых 15-20 м/с. При этом температура воздуха составит не более двух градусов тепла.
Во вторник характер метеоусловий не изменится, снегопады продолжатся, снежный покров будет нарастать, ну и за трое суток на Москву обрушится месячная норма небесной влагирассказал специалист
По его словам, атмосферное давление будет расти и составит 729 мм ртутного столба.