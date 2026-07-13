Тишковец предупредил о возможных подтоплениях в Костроме Метеоролог: в лесостепных зонах Центральной России сохраняется дождливая погода

Москва13 июл Вести.В лесостепных зонах Центральной России сохраняется дождливая погода. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

В выходные дни штормовые свойства вызвал суперциклон, отметил метеоролог. В настоящий момент регион оказался "в тылу" атмосферного вихря.

Ураганного ветра и града больше не ожидается, но дожди еще останутся. Местами осадки будут сильными, особенно в Черноземье, на северо-востоке Центрального района и на Южном Урале. Из-за плотных туч солнце перестанет прогревать воздух сказал Тишковец

Сильнее всего от стихии "достанется" костромичам. Возможны локальные подтопления, подчеркнул он.

По нашим прогнозам, сумма осадков за сутки может превысить 25 мм…. На термометрах - плюс 20 градусов. Затем ненастье стихнет, и к середине недели потеплеет до плюс 24 отметил метеоролог

Почти на всей центральной полосе ожидается потепление. При этом возможна "довольно редкая аномалия", добавил он.