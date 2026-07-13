Москва13 июл Вести.Почти на всей центральной полосе России ожидается потепление. При этом в европейской части России возможна довольно редкая аномалия. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Посреди региона образуется так называемый "мешок холода", указал он. Однако вскоре температурный режим вернется в рамки климатической нормы.

Мешок холода - небольшая зона очень низкой температуры, где даже днем будет не выше плюс 15 градусов. Но это ненадолго, постепенно суперциклон будет терять свои силы, облачность - уходить дальше на восток. И в европейскую часть страны довольно быстро вернется солнечный июль. Уже к среде во всей западной половине региона будет плюс 20-25 градусов сказал Тишковец

Погода в Москве определится "тыловой" частью крупного циклона, добавил он.