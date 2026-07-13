Москва13 июлВести.В понедельник, 13 июля, погода в Москве определится "тыловой" частью крупного циклона.
Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Суперциклон образовался за счет слияния каспийского и атлантического вихрей. Прогнозируется грозовое положение, ливни и переменная облачность.
После полудня - плюс 19-22 градуса, что на несколько градусов ниже климатической нормы. Во вторник осадки приобретут скоротечный характер, станет на градус выше. В среду лишь местами брызнет небольшой дождь и потеплеет до положенных на макушку лета плюс 25 градусов. В четверг днем прошумит ливень. С пятницы погода наладится и до выходных включительно москвичей ждет комфортное летосказал Тишковец
Почти на всей центральной полосе ожидается потепление. При этом возможна "довольно редкая аномалия", добавил он.