Тишковец: в пятницу вечером в Москве ожидаются грозы Тишковец: сегодня вечером Москву может накрыть смерч

Москва10 июл Вести.Небо над Москвой сегодня вечером, 10 июля, затянет грозовыми тучами. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, после шестидневного периода нежаркой погоды, сегодня температурный фон ощутимо подрастет: к середине дня воздух успеет прогреться до нормальных для июля температур, однако вечером погода изменится до неузнаваемости.

В Москве сегодня плюс 24- 27 градусов. При этом из-за туч будет выглядывать солнце, местами возможен небольшой дождь. Однако к вечеру, с приближением холодного атмосферного фронта, на горизонте вырастет почти черный вал грозовых облаков с нависающими воронками и полосами косого дождя. Ливень внезапно может смениться мозаичным градом диаметром до нескольких сантиметров. Ну и кульминацией может стать смерч. В выходные ненастье продолжится. На Москву выплеснется до 35 мм осадков. По ночам будет от плюс 15 до 18 градусов, днем от плюс 21 до 24 градуса рассказал Тишковец

Он также добавил, что дожди в столице будут лить до середины следующей недели. Улучшение погоды и потепление произойдет только во второй половине июля.

Ранее он посоветовал москвичам срочно доставать не только зонты, но и резиновые сапоги, потому что погода в Москве ожидается весьма дождливая.