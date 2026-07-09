Москвичам потребуются не только зонты, но и резиновые сапоги В Москве ожидаются проливные дожди и грозы

Москва9 июл Вести.Сегодня погода принесет в Москву ливень и грозу. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, в мегаполисе не исключен град толщиной до 2—5 мм.

Затем жителей столицы ждет испытание потопами. В субботу на город обрушится 15 мм дождя, а в воскресенье порядка 20, в понедельник еще 10. Итого 45 мм за 3 дня, а это половина месячной нормы. В общем, москвичам в ближайшее время потребуются не только зонты, но и резиновые сапоги, желательно с самым высоким голенищем рассказал Тишковец

Ранее он рассказал, какая погода ожидает жителей Санкт-Петербурга в ближайшие дни