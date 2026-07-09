Москва9 июлВести.В четверг в городе на Неве ожидается сильный дождь с грозой. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По его словам, к пятнице погода улучшится.
В четверг может лить как из ведра, ожидается дождь с грозой, на термометрах +21 градус, однако затем погода улучшится и вплоть до конца недели вероятность осадков на берегах Невы будет невелика. При этом на выходных в северную столицу заглянет жара и воздух прогреется до +28—29 градусоврассказал Тишковец
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в московском регионе в июле.