Шансы на дождь в Санкт-Петербурге в предстоящие выходные невелики

В четверг в Санкт-Петербурге ожидается сильный дождь Шансы на дождь в Санкт-Петербурге в предстоящие выходные невелики

Москва9 июл Вести.В четверг в городе на Неве ожидается сильный дождь с грозой. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, к пятнице погода улучшится.

В четверг может лить как из ведра, ожидается дождь с грозой, на термометрах +21 градус, однако затем погода улучшится и вплоть до конца недели вероятность осадков на берегах Невы будет невелика. При этом на выходных в северную столицу заглянет жара и воздух прогреется до +28—29 градусов рассказал Тишковец

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в московском регионе в июле.