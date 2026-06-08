Москва8 июнВести.В течение ближайших семи дней в различных районах Санкт-Петербурга будут грозы. Об этом ИС "Вести" рассказали синоптики. По их прогнозам, сухая погода ожидается лишь сегодня.
Всю неделю в Санкт-Петербурге будут греметь локальные грозы, а без дождей в городе только сегодня. Что касается температуры, то она останется высокой - плюс 21-24 градуса, и только ближе к выходным, по мере усиления осадков, приблизится к климатической нормерассказали синоптики
Ранее сообщалось, что в Подмосковье из-за чередования жары и прохладной погоды грибной сезон начался раньше, чем обычно.