Заводченков: в Петербурге интенсивность грозовых дождей увеличится в пять раз

Заводченков заявил, что в Петербурге грозовые дожди усилятся в пять раз Заводченков: в Петербурге интенсивность грозовых дождей увеличится в пять раз

Москва12 июн Вести.Петербуржцы отпразднуют День России под шум грозовых дождей. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, ко вторнику в осадкомеры города попадет "более половины месячной нормы дождевой воды".

Для Санкт-Петербурга. Сегодняшние небольшие грозовые дожди на берегах Невы в субботу усилятся в пять раз, а температура понизится с плюс 22 до плюс 19. В последующие дни в северной столице сохранится сравнительно прохладная и слякотная погода сказал Завочденков

В Москве в пятницу, 12 июня, будет солнечная погода. Ожидается, что установится температура, превышающая показатели 1998 года.