Заводченков рассказал, на какой территории не исключены шкваловые порывы ветра

Заводченков рассказал, где в День России не исключены шкваловые порывы ветра Заводченков рассказал, на какой территории не исключены шкваловые порывы ветра

Москва12 июн Вести.В пятницу, 12 июня, поля фронтальной облачности станут прорываться вглубь Русской равнины. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Ненастная погода охватит территорию от Поморья до Причерноморья, отметил он.

В этой зоне пройдут ливни с грозами, в отдельных районах не исключены шквалистые усиления ветра. А самые интенсивные осадки по-прежнему ожидаются на северо-западе страны, где местами за сутки выпадет порядка трети июньского объема влаги сказал Заводченков

Петербуржцы отпразднуют День России под шум грозовых дождей, добавил он.

В Москве в пятницу, 12 июня, будет солнечная погода. Ожидается, что установится температура, превышающая показатели 1998 года, подчеркнул метеоролог.