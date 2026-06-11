Москва11 июнВести.Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что 12 июня, когда отмечается День России, в Москве будет жарко и не исключен грозовой дождь.
По его словам, завтра ожидается погода с претензией на повтор рекорда 1998 года, когда было плюс 30,8 градуса.
В пятницу, 12 июня, 30-градусный зной. … Вечером возможен грозовой дождьнаписал синоптик в своем Telegram-канале
В выходные пройдет холодный атмосферный фронт с интенсивными грозовыми ливнями: может выпасть около половины месячной нормы осадков. Температура начнет понижаться.
На следующей неделе после полудня ожидается уже от 18 до 21 градуса тепла, сообщил Тишковец.