В День России столицу накроет жара

В ближайшие 2 дня Москву ожидает рекордные +32 градуса В День России столицу накроет жара

Москва11 июн Вести.В ближайшие два дня температура воздуха в Москве прогреется до рекордных показателей. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков.

Согласно его прогнозам, москвичей ждет солнечный и теплый День России, без осадков, что позволит насладиться праздником на свежем воздухе.

Сегодня-завтра в столице преимущественно солнечно, воздух сможет прогреваться до рекордных плюс 30 – 32 градусов, однако в субботу грозовые дожди освежат атмосферу мегаполиса до плюс 26 градусов, а с воскресенья похолодает, и температурный режим вернется в рамки климата рассказал Заводченков

Ранее сообщалось, что несмотря на жаркую погоду днем, ночью температура воздуха в Москве может опуститься до плюс 10-15 градусов.