Москва11 июнВести.В ближайшие два дня температура воздуха в Москве прогреется до рекордных показателей. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков.
Согласно его прогнозам, москвичей ждет солнечный и теплый День России, без осадков, что позволит насладиться праздником на свежем воздухе.
Сегодня-завтра в столице преимущественно солнечно, воздух сможет прогреваться до рекордных плюс 30 – 32 градусов, однако в субботу грозовые дожди освежат атмосферу мегаполиса до плюс 26 градусов, а с воскресенья похолодает, и температурный режим вернется в рамки климатарассказал Заводченков
Ранее сообщалось, что несмотря на жаркую погоду днем, ночью температура воздуха в Москве может опуститься до плюс 10-15 градусов.