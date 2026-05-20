Москва20 мая Вести.В ближайшие два дня максимальная температура воздуха в Москве днем может составить 30-32 градуса. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" озвучила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

В Москве наблюдается аномально жаркая погода, и в дневные часы в Москве сильная жара. То есть температура близка к 30 градусам, и ожидается, что еще у нас пару дней днем максимальная температура может составить 30-32 градуса сообщила Марина Макарова

19 мая впервые с начала текущего года в Москве была зафиксирована тридцатиградусная жара.