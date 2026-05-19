В Москве впервые с начала года зафиксирована 30-градусная жара

Москва19 мая Вести.Впервые с начала текущего года в Москве зафиксирована тридцатиградусная жара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ, ссылаясь на последние данные.

Впервые в нынешнем году столбики термометров на главной московской метеостанции, расположенной на территории ВДНХ, поднялись до 30 градусов отметил источник

Ранее самые высокие температуры - 29,5 градусов - были зафиксированы в столице 18 мая. До этого 7 мая столбики термометров поднялись до 28,8.

По сведениям синоптиков, жара во вторник, 19 мая, может повторить или побить абсолютный рекорд суток по теплу 1979 года. В тот день воздух прогрелся до плюс 30,2 градуса.

Как пояснили в Гидрометцентре РФ, причиной летнего зноя в Москве стал тропосферный гребень из Средней Азии. При этом синоптики не исключают кратковременные дожди и грозы.

В Москве и Подмосковье до конца суток пятницы, 22 мая, действует оранжевый погодный уровень.