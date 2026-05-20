Жара в Москве побила температурный рекорд 1897 года Московская жара обновила температурный рекорд 129-летний давности

Москва20 мая Вести.Установившаяся в Московском регионе аномальная для мая жара стала рекордной в истории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Синоптики отмечают, что обновлен суточный рекорд 129-летней давности.

Столбики термометров главной московской метеостанции, расположенной на ВДНХ, поднялись до +30 градусов. Это значит, что установлен новый суточный температурный рекорд сказано в заявлении

Прежде самое жаркое 20 мая было зафиксировано в 1897 году. Тогда температура в Москве составила 29,7 градуса.

Сутками ранее также был установлен еще один суточный рекорд для конкретной даты: 19 мая воздух в столице прогрелся до +30,3 градуса.