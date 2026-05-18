Москва18 мая Вести.Понедельник, 18 мая, стал самым жарким днем в Москве с начал 2026 года, заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Сегодня, на фоне солнечной и засушливой погоды, на опорной московской метеостанции ВДНХ максимальная температура воздуха составила +29,5 – это самый высокий показатель с начала года. До рекорда дня 2021 года не хватило 1,3 градуса написал синоптик в своем Telegram-канале

Он добавил, что до 30 градусов воздух прогрелся также в подмосковных Люберцах, Воскресенске, Железнодорожном, Немчиновке, Черустях и Мелихово.

Ранее Тишковец предупредил о почти целой неделе рекордной жары в европейской части России. По его словам, в эпицентре зноя окажутся центр и юго-восток.