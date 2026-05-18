Москва18 мая Вести.В понедельник в Москву придет аномальная жара: воздух прогреется до +30 градусов. Такая погода сохранится до конца рабочей недели, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на ведущего сотрудника Гидрометцентра России Марину Макарову.

Дневная температура на следующей неделе (18, 19, 20, 21 и 22 мая) будет близка к абсолютным максимумам этих дней, для 18 мая рекордное значение в 30,8 градусов было установлено в 2021 году, 19 мая - 30,2 в 1979 году, 20 мая - 29,7 в 1897 году, 21 мая - 29,2 в 2014 году и для 22 мая - 30,5 градусов 1897 году