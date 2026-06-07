Жара в Москве достигнет 32 градусов к 12 июня

В Москве в День России жара может достигнуть 32 градусов Жара в Москве достигнет 32 градусов к 12 июня

Москва7 июн Вести.Ко Дню России, 12 июня, температура воздуха в Москве может прогреться до плюс 32 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Днем в пятницу, 12 июня, ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, воздух в столичном регионе может прогреться до плюс 27-32 градусов говорится в сообщении

Синоптики отмечают, что жаркая погода продержится на протяжении всей предстоящей недели. Сейчас в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности, предупреждающий об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий.