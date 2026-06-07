7-10 июня температура в Москве может подняться выше 30 градусов Жара выше 30 градусов ожидается в Москве 7-10 июня

Москва7 июн Вести.МЧС Москвы обратилось к жителям и гостям столицы с предупреждением о жаре выше 30 градусов. Информация размещена в MAX столичного ведомства.

В период с 7 по 10 июня местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой 30…31°С говорится в сообщении

Гражданам посоветовали надевать головной убор и одежду из натуральных тканей, пить больше воды, а также по возможности держаться в тени.

В такую жару особенно важно соблюдать требования пожарной безопасности. При чрезвычайных ситуациях нужно звонить по телефонам 101 или 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС РФ по Москве: 8 (495) 637-31-01.