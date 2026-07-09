Москва9 июл Вести.18 и 19 июля температура воздуха в Москве приблизится к 30 градусам тепла. Такой прогноз сделал синоптик прогностического центра "МЕТЕО" Александр Ильин в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, 10 и 11 июля в столице ожидается 24-27 градусов тепла, а 12 июля — +23. Все эти дни в городе будут идти сильные дожди и греметь грозы. К понедельнику, 13 июля, в Москве столбик термометра может опуститься до 19 градусов.

Затем до 17 июля температура будет в пределах 22–27 градусов тепла. При этом из прогноза не исчезают кратковременные дожди.... Вероятность дождей уменьшится к выходным, то есть к 18 и 19 июля. В этот период в Москве и Московской области ожидается повышение температуры воздуха в дневные часы до +28 градусов добавил собеседник издания

Ильин подчеркнул, что такие температуры и осадки являются нормальными для летнего сезона.