Тишковец: в четверг в Москве температура поднимется до +30

В четверг в Москву вернется 30-градусная жара Тишковец: в четверг в Москве температура поднимется до +30

Москва29 июн Вести.В четверг, второго июля, в Москве установится 30-градусная жара. Об этом сообщает РИА Новости, приводящее прогноз ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца.

Он отметил, что эти температурные значения будут пиковыми на неделе.

В условиях ясной ночи минимальная температура составит от +14 до +17, а днем столбики максимальных термометров поднимутся до плюс 27 – плюс 30 заявил синоптик

Вместе с этим он также отметил, что потепление начнется со вторника. Уже тогда температура начнет рост до 25 – 28 градусов тепла.

А в среду на пике достигнет 29 градусов выше нуля, заключил метеоролог.