Москва29 июнВести.В четверг, второго июля, в Москве установится 30-градусная жара. Об этом сообщает РИА Новости, приводящее прогноз ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца.
Он отметил, что эти температурные значения будут пиковыми на неделе.
В условиях ясной ночи минимальная температура составит от +14 до +17, а днем столбики максимальных термометров поднимутся до плюс 27 – плюс 30заявил синоптик
Вместе с этим он также отметил, что потепление начнется со вторника. Уже тогда температура начнет рост до 25 – 28 градусов тепла.
А в среду на пике достигнет 29 градусов выше нуля, заключил метеоролог.