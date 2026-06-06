На следующей неделе в Москве и области установится июльская температура В Московском регионе установится температура, соответствующая нормам июля

Москва6 июн Вести.В Москве и Московской области на следующей неделе продолжит повышаться температура. Она достигнет показателей июля, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника Гидрометцентра России Марину Макарову.

Согласно ее оценкам, столбики термометров достигнут 30 градусов.

Тепло немного приумножится в выходные и сохранится, по крайней мере, в первой половине недели. Отмечаются небольшие колебания температуры от 24 до 30 градусов заявила метеоролог

Также она отметила, что погода будет сопровождаться отсутствием осадков в выходные и понедельник. А во второй половине недели уже ожидаются дожди.

При этом на температурный фон это не повлияет – воздух останется теплым.