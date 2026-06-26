В начале июля в Москве может выпасть почти месячная норма осадков

В Москве в начале июля может выпасть почти месячная норма осадков В начале июля в Москве может выпасть почти месячная норма осадков

Москва26 июн Вести.По прогнозам, 3 июля в Москве ожидаются сильные грозовые ливни, град и штормовой ветер. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По словам синоптика, за сутки может выпасть три четверти месячной нормы осадков.

Третьего числа провалит холодный фронт, сопровождаемый штормовым ветром, градом и сильными грозовыми ливнями (за сутки может вылиться до 65 мм или 3/4 месячной нормы!) и понижением дневной температуры до +19…+24 отмечается в сообщении

При этом в первые дни июля ожидается жара до +31 градуса.