Москва26 июнВести.По прогнозам, 3 июля в Москве ожидаются сильные грозовые ливни, град и штормовой ветер. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По словам синоптика, за сутки может выпасть три четверти месячной нормы осадков.
Третьего числа провалит холодный фронт, сопровождаемый штормовым ветром, градом и сильными грозовыми ливнями (за сутки может вылиться до 65 мм или 3/4 месячной нормы!) и понижением дневной температуры до +19…+24отмечается в сообщении
При этом в первые дни июля ожидается жара до +31 градуса.