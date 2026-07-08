В Москве синоптики прогнозируют дожди с грозами до конца недели Синоптики ФОБОС: в столице ожидаются мощные ливни до воскресенья

Москва8 июл Вести.В Москве прогнозируются сильные дожди с грозами и потопами до конца текущей недели.

Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

Согласно их прогнозу, в воскресенье ожидаются осадки почти до 35 миллиметров.

Сегодня, а также завтра и в пятницу суточное количество осадков не будет превышать 5-ти...6-ти миллиметров, а в субботу разверзнутся хляби небесные! … на мегаполис обрушится 32 миллиметра дождя, в воскресенье еще 34 [миллиметра]! Почти наверняка не обойдется без серьезных потопов. Непогода может сопровождаться выпадением града и шквалистыми усилениями ветра рассказали синоптики

Также в ФОБОС рассказали, чего ожидать от погоды в Калининграде 8 июля. Пик непогоды придется на первую половину дня среды.