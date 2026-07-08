В ФОБОС рассказали, чего ожидать от погоды в Калининграде 8 июля

Пик непогоды в Калининграде ожидается в первой половине дня 8 июля В ФОБОС рассказали, чего ожидать от погоды в Калининграде 8 июля

Москва8 июл Вести.Пик непогоды в Калининграде придется на первую половину дня среды. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

По словам синоптиков, на улицах возможны подтопления, а ветер усилится до 21 метра в секунду.

В Калининграде с ночи льет как из ведра, с каждым часом осадки будут становиться все сильней. Пик непогоды придется на первую половину среды. За это время в городе выпадет 23 миллиметра дождя, что составляет больше четверти от месячной нормы. Ливневая канализация не в состоянии быстро отвести такое количество воды. Так что на улицах возможны подтопления, а ветер уже в самое ближайшее время окрепнет до штормовых 21 метра в секунду. Рекомендуем калининградцам избегать шатких конструкций и не прятаться от стихии под деревьями отметили синоптики

Согласно их прогнозу, к границам России приблизится новый циклон "Бернадетт", он столкнется с каспийским циклоном. В результате чего образуется эффект Фудзивары и ливни покажутся жителям "мелким дождиком".