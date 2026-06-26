Москва26 июн Вести.Настоящий летний зной придет на запад Европейской России, при этом полюс жары сместится в Калининградскую область. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Синоптик пояснил, что в Калининградской области столбики термометров поднимутся до +35 градусов, что даже выше, чем на черноморских курортах.

В воскресенье в зоне прохладной погоды останутся только Поволжье и Урал, здесь днем словно в начале сентября только +17...+22. На западе будет царить настоящее лето: +22...+27. При этом полюс жары Европейской России переместится в Калининградскую область, где столбики термометров поднимутся на 4-5 градусов выше, чем даже на курортах Черного моря – до +30...+35. В Калининграде в ближайшие дни будет солнечно. Сегодня в городе еще не слишком жарко: +28. Но уже в субботу-воскресенье воздух в городе раскалится до +32...+35, это более чем на 10 градусов выше нормы. К счастью, африканский зной продержится недолго – в начале новой недели сюда станет пробиваться грозовой фронт, несущий более свежие воздушные массы, и ко вторнику температура понизится до +25 рассказал Заводченков

Синоптик также пояснил, что антициклон принесет на запад Русской равнины тепло, а на Волгу – сильные дожди. Жители западной части России могут рассчитывать на улучшение погоды.