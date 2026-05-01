Синоптик Заводченков рассказал про потепление в Калининграде на 1 мая

Синоптик Заводченков: в Калининграде ожидается потепление до 18 градусов 1 мая Синоптик Заводченков рассказал про потепление в Калининграде на 1 мая

Москва1 мая Вести.В праздничные дни в Калининграде потеплеет +18 градусов. Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

В Калининграде уже сегодня столбики термометров поднимутся выше климатической нормы до +18. К воскресенью воздух на берегах Преголи вообще прогреется до +25, это почти на 9 градусов теплее обычного. Но с началом новой недели над Балтикой появятся тучи грозового фронта, и жара немного спадет отметил Заводченков

Ранее москвичей предупредили о капризной майской погоде в столице. Погода в мае будет капризной в Москве из-за сложного взаимодействия сезонных, атмосферных и климатических факторов.