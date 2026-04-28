Профессор Хомяков: после 30 апреля будут продолжительные солнечные дни

Профессор Хомяков спрогнозировал продолжительные солнечные дни в мае Профессор Хомяков: после 30 апреля будут продолжительные солнечные дни

Москва28 апр Вести.Погода после 30 апреля изменится – температура воздуха повысится и будет солнечно. Об этом ИС "Вести" рассказал профессор МГУ им М.В. Ломоносова Дмитрий Хомяков.

По его словам, в ближайшее время на фоне улучшения погодных условий будет прогреваться почва.

После тридцатого апреля погода изменится, наступит период антициклонической деятельности, будет повышаться давление и, соответственно, вырастут температуры среднедневные, и будет продолжительное солнечное сияние, так что будет прогреваться почва сказал Хомяков

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, что 1 мая в столице будет прохладно – воздух прогреется до +10 градусов.