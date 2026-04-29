Синоптик Позднякова: солнце может вернуться в московский регион 30 апреля

Синоптик рассказала, когда в Москве может выглянуть солнце Синоптик Позднякова: солнце может вернуться в московский регион 30 апреля

Москва29 апр Вести.День в четверг, 30 апреля, в Москве может быть солнечным, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Солнце может вернуться в московский регион уже в четверг сказала она

Что же касается 1 мая, то в этот день, по словам Позняковой, погода ожидается облачная с прояснениями, поэтому солнце тоже может выглянуть.

Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила ранее, что в погода в Москве в мае будет капризной из-за сложного взаимодействия сезонных, атмосферных и климатических факторов.