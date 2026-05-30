Москва30 маяВести.Потепление ожидается в Москве в конце первой пятидневки лета, сообщило РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.
Улучшение погоды в Москве можно ждать только с началом летнего сезона, когда температура воздуха станет постепенно приближаться к климатической норме. Это произойдет где-то в конце первой пятидневки летаотметила она
Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщал, что температура воздуха в Москве до конца мая не поднимется выше +14 градусов.